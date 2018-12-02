«Человек-разрушитель»: в Совфеде ответили на обвинения Порошенко в желании захватить Мариуполь и Бердянск

Симферополь, 2 декабря. Сенатор от Крыма Сергей Цеков, назвав президента Украины Петра Порошенко фантазером, считает, что глава украинского государства, заявляя о якобы намерении Москвы захватить два города на побережье Азова, нагнетает страсти, чтобы оправдать введенное военное положение в стране.

По мнению Цекова, Порошенко «оказался очень лживым, фантазер и выдумщик». Сенатор считает, что Порошенко делает заявления о том, что Москва намерена захватить два расположенных на побережье Азовского моря украинских города Бердянск и Мариуполь, чтобы оправдать и сохранить введенное на Украине военное положение, а также получить основания сдвинуть президентские выборы.

«Порошенко войдет в историю в негативном образе человека-разрушителя и лживого человека, человека, который нанес большой урон украинскому государству», — приводит РИА Новости слова Цекова.

Сенатор подчеркнул, что у России нет никаких намерений захватить чужие территории. Цеков выразил сожаление, что зачастую некоторые страны Запада поддерживают абсурдные заявления Порошенко.

Киев не раз обвинял Москву во «вмешательстве» во внутренние дела Украины, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, а заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. По последним данным, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.