Автоэксперты назвали топ-10 самых популярных лифтбэков в России

Москва, 2 декабря. Автоэксперты составили рейтинг десяти самых популярных в России лифтбэков. Первое место в данном списке заняла чешская Skoda Octavia, которой насчитывается на российском рынке 360,4 тыс. единиц. Второе место досталось отечественной Lada Granta, разошедшейся тиражом в 172,4 тыс. машин. А почетную «бронзу» взяла еще Skoda Rapid. Данную модель приобрели 112,2 тыс. россиян.

Примечательно, что три этих моделей занимают свыше 75% всех лифтбэков в стране. Отметим, что оставшиеся места в топе распределили между собой китайская Chery Amulet, чешская Skoda Superb, немецкая Opel Vectra, японская Mazda 6, американский Ford Scorpio, французский Renault Laguna и японская Mitsubishi Carisma. Как передает «Автостат», всего в России числится 855, 3 тыс. лифтбэков, что составляет 2% от всех легковушек.