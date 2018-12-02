Составлен рейтинг самых надежных моторов для бюджетных автомобилей

Москва, 2 декабря. Поломка двигателя всегда дорого обходится автовладельцам даже самых недорогих автомобилей. Эксперты составили рейтинг бюджетных автомобилей с самым надежным мотором.

Первое место в рейтинге недорогих автомобилей с надежным двигателем занимают Renault Logan, Sandero и Dookker. Они оснащены бензиновым двигателем на 1,6 литров K4M мощностью от 82 до 90 лошадиных сил.

Вторую строчку в рейтинге эксперты портала Faktom отдали 1,6-литровому двигателю K4M. Мощность такого мотора варьируется от 80 до 115 лошадиных сил. Автомобили с таким движком эксплуатируются без особых проблем до 400 тысяч километров. Таким двигателем оснащены Renault Duster, Megane и Fluence.

Третье место досталось 1,8-литровому Z18XER мощностью до 140 лошадиных сил. Мотор установлен в Chevrolet Cruze, Opel Astra и Opel Zafira. Движок выдерживает до 250 тысяч километров при регулярном облуживании и стандартной эксплуатации в городе или на трассе.