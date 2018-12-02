Характеристики «Яндекс. Телефона» по ошибке раскрыли до презентации

Москва, 2 декабря. Магазин электроники «М. Видео» за несколько дней до официальной презентации «Яндекс. Телефона» разместил на сайте характеристики смартфона от российской компании.

Официальная презентация первого смартфона от «Яндекс» назначена на 5 декабря. Однако на сайте «М. Видео» уже появилась информация о новом гаджете. Согласно опубликованным данным, смартфон оснастили IPS-дисплеем с диагональю 5,65 дюймов. При соотношении сторон 18:9 «Яндекс. Телефон» имеет разрешение Full HD+.

На задней поверхности смартфона установлен сканер отпечатков и двойная камера на 16+5 мегапикселей. «Яндекс. Телефон» будет работать на процессоре Snapdragon 630 с 4 ГБ, флеш-память составит 4 ГБ. В смартфон поместили разъем для двух SIM-карт, один из разъемов можно использовать для microSD до 128 ГБ.

Внешне «Яндекс. Телефон» напоминает смартфон Pixel от Google. Загадкой остается операционная система, на которой будет работать устройство. Предположительно, разработчики могли установить Android 8.1, однако есть версия, что «Яндекс. Телефон» будет работать на аналоговой операционной системе. Цена смартфона составит 17990 рублей, хотя ранее сообщалось, что «Яндекс. Телефон» будет стоить 19990 рублей.