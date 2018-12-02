Норвежцы выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону

Москва, 2 декабря. Сборная Норвегии по биатлону победила в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира, который проходил в Словении.

Норвежские спортсмены Ларс Хельге Биркеланн и Текла Брун-Ли преодолели дистанцию за 38 минут 26,7 секунды и при этом допустили четыре промаха. Вторыми к финишу пришли австрийские биатлонисты, которые отстали от лидеров гонки на 8,5 секунды, совершив 5 промахов. Третье места заняли представители Украины — им понадобилось еще 20,7 секунд и один дополнительный выстрел.

Российские же биатлонисты заняли седьмое место. Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев отстали от норвежцев на 39,6 секунды и совершили четыре промаха. Позади россиян остались спортсмены из Германии, Японии и Чехии.

Отметим, что на первые этапы Кубка мира в составе сборной России отправились Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов. В состав российской женской сборной вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Кристина Ильченко, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова.