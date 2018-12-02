«Слишком много совпадений»: Лавров высказался о срыве встречи Путина и Трампа

Москва, 2 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался даже предположить, когда состоится следующая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Ранее американский президент отменил встречу с российским коллегой в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

Сергей Лавров также не стал строить предположений относительно того, была ли направлена провокация ВМСУ в Черном море на срыв переговоров двух президентов. Глава МИД РФ отметил, что он не сторонник теорий заговора и конспирологических идей.

«Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики», — сказал Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин».

В качестве примера глава российского внешнеполитического ведомства привел действия премьера Великобритании Терезы Мэй: накануне выхода королевства из ЕС она потребовала от Брюсселя еще больше ужесточить экономические ограничения в отношении РФ.

Отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча Путина и Трампа, Лавров сказал, что «даже загадывать не будет».

Напомним, на саммите G20 в Буэнос-Айресе планировалась двусторонняя встреча президентов РФ и США. Однако Трамп отменил переговоры с Владимиром Путиным, ссылаясь на инцидент в Керченском проливе. Тем не менее, между главами государств состоялся короткий разговор на полях саммита. Во время пресс-конференции по итогам G20 Владимир Путин отметил, что информировал американского коллегу о видении РФ провокации ВМСУ.