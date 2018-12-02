Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

«Со всеми можно играть»: в РФС оценили соперников сборной РФ в отборочном этапе ЧЕ-2020

49
0 Оставить комментарий

«Со всеми можно играть»: в РФС оценили соперников сборной РФ в отборочном этапе ЧЕ-2020

Москва, 2 декабря. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин оценил соперников сборной России по отборочному этапу чемпионата Европы 2020 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по результатам жеребьевки россияне попали в группу I отборочного этапа, в которую также вошли Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

По мнению Прядкина, группа I, в которую попала сборная России, «абсолютно нормальная». Вице-президент РФС выделил в группе сборную Бельгии, которая в настоящее время возглавляет рейтинг ФИФА. По его словам, бельгийцы — хорошие соперники, которые станут для россиян проверкой, передает телеканала «360». 

«Картина нормальная. Хорошие команды, со всеми можно играть», — резюмировал Прядкин.

Напомним, отборочный турнир начнется в марте следующего года и завершится в ноябре.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.