«Со всеми можно играть»: в РФС оценили соперников сборной РФ в отборочном этапе ЧЕ-2020

Москва, 2 декабря. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин оценил соперников сборной России по отборочному этапу чемпионата Европы 2020 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по результатам жеребьевки россияне попали в группу I отборочного этапа, в которую также вошли Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

По мнению Прядкина, группа I, в которую попала сборная России, «абсолютно нормальная». Вице-президент РФС выделил в группе сборную Бельгии, которая в настоящее время возглавляет рейтинг ФИФА. По его словам, бельгийцы — хорошие соперники, которые станут для россиян проверкой, передает телеканала «360».

«Картина нормальная. Хорошие команды, со всеми можно играть», — резюмировал Прядкин.

Напомним, отборочный турнир начнется в марте следующего года и завершится в ноябре.