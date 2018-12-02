«Повертели пальцем у виска»: украинский эксперт объяснил реакцию ЕС на просьбы Порошенко

Киев, 2 декабря. Президент Украины Петр Порошенко надеялся, что НАТО и ЕС введут корабли в Черное море в ответ на провокацию Киева в Керченском проливе. Однако в ЕС не намерены топить корабли, за которые сами же платят, считает бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По словам Кедми, Порошенко надеялся, что ЕС отреагирует на провокацию в Азове и введет корабли НАТО в акваторию Черного моря. Однако в ЕС просьбу Порошенко проигнорировали, ограничившись стандартными высказываниями.

«Он может их речи повесить на стенку и радоваться каждое утро. <…> В отношении ввести корабли в Черное море ему, наверное, вежливо ответили, повертев пальцем у виска: «Ты что, с ума сошел?», — шутит эксперт.

Кроме того, Порошенко настаивал на введении санкций против России, однако в ЕС вводить ограничения не собираются. Просьбу ввести корабли НАТО также оставили без комментариев. Если Порошенко эти корабли достаются бесплатно и он может их не жалеть, то европейцы платят за них из собственного кармана, отметил Кедми.

Президент Украины обратился к Турции с просьбой закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей. В Анкаре Порошенко напомнили, что закрытие проливов противоречит Конвенции.

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

Ранее бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сказал, что ни в коем случае нельзя позволять Украине втягивать Берлин в войну. Габриэль добавил, что Киев уже пытался это сделать.