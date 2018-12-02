Пассажирский автобус перевернулся под Благовещенском, есть жертвы

Благовещенск, 2 декабря. Пассажирский автобус, направлявшийся из Коболдо в Благовещенск, съехал с дороги и перевернулся в Амурской области. В результате происшествия, погиб человек.

Как сообщает региональное управление МЧС, трагедия произошла на 198 км трассы Введеново — Февральск — Экимчан. Автобус был корпоративным и вез вахтовых рабочих. Следователи уже начали проверку по данному факту.

«В ходе проверки следственными органами будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне микроавтобус с детьми врезался в грузовик «КамАЗ» в Красноярском крае, в результате чего два человека погибли, шестеро оказались в больнице. Предполагается, что причиной ЧП мог стать снегопад.