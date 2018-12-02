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Макрон прибыл к месту протестов у Триумфальной арки в Париже

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Макрон прибыл к месту протестов у Триумфальной арки в Париже

Париж, 2 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл к Триумфальной арке в Париже, где днем ранее прошла акция протеста. Кадры с места событий транслирует французский телеканал BFM.

1 декабря вандалы осквернили монумент во время массовых беспорядков. Судя по транслируемым кадрам, Макрон подошел к могиле Неизвестного солдата у подножия арки. Позже, в сопровождении главы французского МВД, президент направился к толпе ожидавших его людей.

Напомним, во время пресс-конференции саммита G20 в Аргентине Макрон отмечал, что массовые беспорядки в Париже не имеют ничего общего с мирными акциями протеста. Французский президент также добавил, что все виновные будут привлечены к суду. По словам Макрона, мотивы действий протестующих не могут оправдать нападения на полицейских, поджоги зданий, угрозы прохожим и журналистам, а также осквернение Триумфальной арки.

Автор: Регина Пак
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