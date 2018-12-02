«Ее, бедную, заклевали»: Пригожин сравнил Порошенко с Гитлером из-за ситуации с Ротару

Москва, 2 декабря. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заступился за известную украинскую певицу Софию Ротару, которая отказалась приезжать в Москву на концерт «Песня года» в связи с введением военного положения на Украине.

По его словам, певица стала заложницей украинской политики, которая всецело направлена на разделение россиян и украинцев. Пригожин подчеркнул, что Ротару подвергается серьезному давлению у себя на родине, поэтому отказ от участия в «Песне года» нельзя считать ее самостоятельным решением.

«Ее, бедную, уже заклевали! Но она повлиять не может ни на что, потому что оказалась в заложниках у этой псевдо-демократии, абсолютной профанации! Ни один президент Украины такого себе не позволял», — отметил продюсер, выступая в эфире Национальной службы новостей.

Пригожин также сравнил президента Украины Петра Порошенко с Гитлером из-за ситуации с Ротару, отметив, что, как и немецкий диктатор, украинский президент стремится «стравить» два народа.

Ранее Ротару заявила, что она не поедет в Москву на «Песню года», чтобы «не накалять ситуацию» и не провоцировать своих наиболее радикально настроенных соотечественников. В России многие осудили отказ Ротару приехать в Москву. С осуждением, в частности, выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Ротару «пошла дальше Вайкуле на волне антироссийской истерии», которая охватила Украину. Напомним, что в августе латвийская певица Лайма Вайкуле объявила, что ни за какой гонорар не поедет выступать в Крым.