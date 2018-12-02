«Мы не пытались никуда проникнуть»: журналист Первого канала ответил на обвинения Британии

Москва, 2 декабря. Министерство обороны Британии разослало военным подразделениям страны уведомления после того, как съемочная группа российского телеканала якобы пыталась проникнуть на одну из военных баз Соединенного королевства. Издание Mail On Sunday сообщило, что британские власти заподозрили российских журналистов в шпионаже. Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев отверг обвинения британской прессы в шпионаже съемочной группы.

«То, что написано в Mail On Sunday, не соответствует действительности. В статье указывается, что мы пытались проникнуть на территорию базы — мы не пытались никуда проникнуть», — ответил журналист на обвинения Британии.

Он объяснил, что, во-первых, проникнуть на территорию базы очень сложно, а, во-вторых, это было не нужно съемочной группе.

«Я сам подошел к охраннику и показал ему свои документы и мое удостоверение, опубликованное в статье, меня никто это даже не просил», — сказал Сиразиев в интервью ТАСС.

Журналист подтвердил, что съемки рядом с территорией 77-й бригады действительно были, но проходили они вдоль дороги. При этом, подчеркнул Сиразиев, предупреждающих знаков о запрете на съемку там не было.

По словам журналиста, слышать то, что это секретная база и секретная информация, странно, так как ему удалось все найти в Интернете, в Wikipedia есть даже статья про эту базу.

Ранее сообщалось, что оборонное ведомство Британии призвало военнослужащих связаться с полицией, если они заметят недалеко от военных баз журналистов из России, при этом разговаривать с россиянами категорически запрещено.