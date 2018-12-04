Дамаск, 4 декабря. Департамент музеев и древностей в сирийской провинции Эль-Кунейтра продолжает восстанавливать некоторые важные археологические и исторические памятники, которые были повреждены во время военных действий в республике. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Среди пострадавших мест — Хан Арнаба (постоялый двор Арнаба), который был обстрелян террористическими группировками. Боевики также украли главные ворота. В мирное время это исторически ценное место использовалось в качестве остановки для отдыха торговых караванов, которые направлялись из Сирии в Палестину, Египет или Средиземноморье.

Общая площадь Хан Арнаба составляет 2500 квадратных метров, большую часть из которых занимают жилые комнаты, хранилища и конюшни. В Хар Арнабе также имеются три важные для археологии арки.

До сих пор стоящий на своем месте двор построили в эпоху Мамлюков из черного базальтового камня. Внутри этого постоялого двора было обнаружено множество находок из керамики.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что в данный момент сирийские власти делают все возможное для восстановления исторических ценностей, находящихся в плачевном состоянии после ухода незаконных вооруженных группировок из освобожденных провинций.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что департамент древности и музеев в сирийской провинции Даръа в населенном пункте Аль-Джиза обнаружил 103 ранее похищенных артефакта из музея Босра.

Как стало известно, все изъятые древности предназначались для последующей контрабанды. Источник в правоохранительных органах сообщил ФАН, что все артефакты принадлежат римскому периоду. Когда-то они хранились в Византийском музее, но были украдены во время террористической осады города.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда на территории освобожденных провинций Сирии предотвращают случай контрабанды.