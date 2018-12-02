Лавров объяснил, почему считает Буша-старшего великим политиком

Петропавловск-Камчатский, 2 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о встречах с 41-м президентом США Джорджем Бушем — старшим , назвав его великим политиком. Глава МИД РФ заявил, что Буш-старший внес существенный вклад в развитие США.

По словам Лаврова, Буш-старший значительно повлиял на то, чтобы Вашингтон осознавал, какую роль в международных делах он играет. Глава российского МИД вспомнил, что в 1991 году 41-президент США находился в Москве, а затем отправился на Украину. Он выступал за то, чтобы «все политические силы осознали ответственность и сохранили страну, не создавая проблем для миллионов граждан.

«Это был великий политик. Думаю, что все слова, которые мы слышим о его заслугах, действительно отражают искреннее отношение к этому человеку», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Лавров отметил, что Буш-старший вовсе не стремился помогать СССР совершить «мягкую посадку», но стремился оградить от страданий людей, которые десятилетиями жили в одной стране от того, чтобы стать игрушкой политиков.

Джордж Буш — старший скончался в пятницу в Хьюстоне на 95-м году жизни​​​. Он занимал пост президента США с 1989 по 1993 годы. Ранее в этом году скончалась его супруга – Барбара Буш. Как сообщает телеканал «360», Буша-старшего похоронят на территории при университете города Колледж-Стейшен в Техасе 6 декабря.