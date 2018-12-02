Сирия: Лавров назвал действия США на восточном берегу Евфрата неприемлемыми

Москва, 2 декабря. На восточном берегу Евфрата в Сирии происходят неприемлемые вещи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что действия США в данном регионе нарушают территориальную целостность САР. При этом, сказал Сергей Лавров, США пытаются представить свои действия как временные.

«На восточном берегу Евфрата творятся неприемлемые вещи. Там США пытаются сформировать квазигосударственные структуры», — отметил Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он добавил, что в этом регионе Штаты спонсируют обустройство и восстановление инфраструктуры для того, чтобы люди смогли возобновить мирную жизнь. При этом Вашингтон отказывается предоставить помощь сирийским регионам, подконтрольным Дамаску.

Напомним, США и силы международной коалиции с 2014 года проводят в Сирии военную операцию, направленную на борьбу с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ1. Американский военный контингент находится в САР без разрешения Дамаска. Правительство Сирии неоднократно обращалось в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.