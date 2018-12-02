«Я же говорил вам»: журналист услышал закрытый разговор Макрона с саудовским принцем

Лондон, 2 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон во время закрытой встречи с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом Аль Саудом признался, что сильно обеспокоен сложившейся ситуацией. Об этом стало известно благодаря журналисту британской газеты The Guardian, которому удалось услышать не предназначенный для прессы разговор.

«Я беспокоюсь, я взволнован. Я же говорил вам. Вы никогда меня не слушаете», — пожаловался Макрон.

В ответ его собеседник заявил, что он, разумеется, прислушивается к советам французского президента. После этого Макрон вновь упрекнул принца словами: «потому что я вас предупреждал, но для вас это было важнее». Закончилась эта необычная встреча тем, что Аль Сауд пообещал своему партнеру все исправить («Все в порядке, я разберусь с этим»), а лидер французской республики неожиданно заявил, что он человек слова.

О чем конкретно говорили лидеры двух стран — неизвестно, однако не исключено, что темой их приватной беседы стал разразившийся скандал с жестоким убийством саудовского журналиста.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже Эр-Рияд заявил, что журналист якобы погиб в драке с работниками консульства, однако СМИ придерживаются совершенно иной версии.

Согласно сообщениям в прессе, Хашукджи погиб, не выдержав пыток, которые проводились прямо в здании генконсульства. После того, как репортер погиб, неизвестные расчленили его тело и вывезли из здания диппредставительства по частям. Некоторые издания полагают, что принц Саудовской Аравии лично заказал убить журналиста, который критиковал действия властей.