Сирия: Лавров заявил об отсутствии у Запада альтернатив по урегулированию в республике
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Москва, 2 декабря. Запад в вопросе урегулирования ситуации в Сирии не может предложить альтернативу тем идеям, которые продвигают Россия, Иран, Турция в астанинском формате, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телепередаче «Москва. Кремль. Путин», которая транслируется на канале «Россия-1».
Лавров затруднился ответить, насколько России и другим странам удается продвинуть Запад ближе к той позиции, которую имеют Москва, Тегеран, Анкара в вопросе урегулирования ситуации в Сирии.
«Но то, что у них нет особой альтернативной стратегии, да и, по большому счету, тактики, становится все более очевидным», — сказал Лавров.