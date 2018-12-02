Сирия: Лавров заявил об отсутствии у Запада альтернатив по урегулированию в республике

Москва, 2 декабря. Запад в вопросе урегулирования ситуации в Сирии не может предложить альтернативу тем идеям, которые продвигают Россия, Иран, Турция в астанинском формате, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телепередаче «Москва. Кремль. Путин», которая транслируется на канале «Россия-1».

Лавров затруднился ответить, насколько России и другим странам удается продвинуть Запад ближе к той позиции, которую имеют Москва, Тегеран, Анкара в вопросе урегулирования ситуации в Сирии.