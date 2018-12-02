Стали известны все соперники сборной РФ футболу в отборочном этапе ЧЕ-2020

Дублин, 2 декабря. По результатам жеребьевки определились соперники сборной России по футболу в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года.

Жеребьевка команд прошла в Дублине в воскресенье. Сборная России попала в группу I отборочного этапа. Соперниками по группе стали сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Для проведения отборочного этапа ЧЕ-2020 все сборные разделили на десять групп. Чемпион мира 2018 года сборная Франции попала в группу H вместе со сборными Исландии, Турции, Албании, Молдавии и Андорры.

Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года на 12 стадионах в 12 городах Европы. Матч открытия состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне. В России городом-организатором ЧЕ-2020 выступит Санкт-Петербург.