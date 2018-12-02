Порошенко готов обсуждать инцидент в Керченском проливе в рамках нормандской четверки

Киев, 2 декабря. Киев готов обсуждать произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе на уровне политических советников в рамках нормандской четверки, куда входят Россия, Украина, Франция и Германия, заявил украинский лидер Петр Порошенко.

«Мы, безусловно, примем участие во встрече Нормандского формата на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос – требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив», — заявил Порошенко в интервью France 24, которое приводит пресс-служба президента Украины.

Украина требует от РФ прекратить нарушать нормы международного права, так как инцидент в Керченском проливе является якобы «грубым нарушением международного права», утверждает Порошенко.

Три военных корабля Украины незаконно пересекли границу России 25 ноября и вторглись в Керченский пролив. Москва потребовала от Украины прекратить совершать опасные маневры, однако украинская сторона никак не отреагировала на это. РФ была вынуждена задержать украинские суда и возбудить уголовное дело о нарушении пересечения границы.

Накануне федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила посредническую помощь Берлина и Парижа для урегулирования ситуации в Керченском проливе.