«Порошенко запутался»: эксперт объяснил слова украинского президента о «захвате» Мариуполя и Бердянска

Москва, 2 декабря. Президент Украины Петр Порошенко решил использовать давление и военную составляющую в преддверии выборов главы государства. Этим политолог Андрей Кошкин объяснил слова украинского президента о «захвате» Мариуполя и Бердянска.

Ранее Порошенко в интервью изданию Funke Media Group обвинил Россию в намерении захватить два украинских города.

«Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — сказал Петр Порошенко.

По мнению Андрея Кошкина, предвыборный рейтинг Петра Порошенко в данный момент является крайне низким. В связи с этим он пытается использовать военное положение в стране в собственных интересах.

Политолог добавил, что Порошенко уже неоднократно заявлял о неминуемом «нападении» России. Теперь же, отметил Кошкин, это «нападение» надо дифференцировать. Порошенко назвал два города — Мариуполь и Бердянск — и эта тема будет смаковаться в ближайшее время.

«Так что тут Петра Порошенко «можно понять». Он запутался, находится в тупике, в отчаянии и пытается такими способами оправдать свое положение», — сказал Андрей Кошкин в комментарии RT.

Напомним, на Украине введено военное положение в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе. 25 ноября три военных корабля Украины нарушили правила и вошли в территориальные воды РФ. Российские пограничники задержали суда и членов их экипажей. В отношении них расследуется дело о нарушении госграницы РФ.

Киев неоднократно заявлял о так называемой «российской агрессии». В Москве на эти голословные обвинения отмечали, что Россия не имеет никаких военных планов в отношении соседнего государства и придерживается политики невмешательства во внутренние дела Украины.