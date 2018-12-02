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Политика

Лавров рассказал об атмосфере на саммите G20

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Лавров рассказал об атмосфере на саммите G20

Москва, 2 декабря. Встреча лидеров стран G20 в аргентинской столице состоялась на фоне ряда противоречивых факторов, но саммит прошел в рабочей атмосфере. Об этом заявил глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 1».

Российский министр отметил, что все сложившиеся обстоятельства «наложили свой отпечаток на мероприятия».

«Если говорить о повестке дня G20 как таковой, то едва ли эти события сказались на ней каким-то существенным образом», — уточнил глава МИД РФ.

Лавров также обратил внимание на то, что со времен первой встречи лидеров 20 стран, которая прошла 10 лет назад, мировая экономика претерпела существенные изменения.

«Это главным образом цифровая трансформация, небывалый всплеск протекционизма — вплоть до торговых войн, — проблема суверенного долга многих государств… и многое другое», — резюмировал министр.

Саммит G20 проходил с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Автор: Андрей Крылов
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