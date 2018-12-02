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Сирия: Путин и Эрдоган на саммите G20 обсудили создание демилитаризованной зоны в Идлибе

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Сирия: Путин и Эрдоган на саммите G20 обсудили создание демилитаризованной зоны в Идлибе

Буэнос-Айрес, 2 декабря. Президенты России и Турции Владимир Путин и  Реджеп Тайип Эрдоган согласовали дальнейшие шаги по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлибе в рамках саммита G20 в столице Аргентины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На этой встрече также была подтверждена договоренность по Идлибу. <…> Согласовали дальнейшие шаги», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Лаврова, лидеры РФ и Турции отметили, что несмотря на активные и последовательные действия Турции в САР, не все боевики освободили демилитаризованную зону шириной 20 километров. Главы государств заявили о необходимости уважать договоренность по созданию зоны, но не допустить саботажа договоренностей экстремистами. 

Напомним, Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе к 15 октября в ходе встречи в Сочи в сентябре текущего года. Однако Турция попросила предоставить дополнительное время и отложить патрулирование из-за неготовности обеспечить безопасность. Лидеры РФ и Турции договорились провести саммит по ситуации в Идлибе.

Автор: Софья Куликова
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