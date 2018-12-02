Власти США звонили в Москву, чтобы пояснить твит Трампа о встрече с Путиным

Москва, 2 декабря. Власти США звонили в Москву, чтобы пояснить твит президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Как вы знаете, сначала было сообщение от Трампа в ходе полета в Буэнос-Айрес​​​. А потом, насколько мне известно, американская сторона пыталась связаться с нашими коллегами по телефону и дополнить то, что заявил Трамп в Twitter», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что первоначально Трамп планировал встретиться с Путиным на полях саммита G20, который закончился накануне в столице Аргентины. Однако в последний момент американский лидер сообщил в Twitter, что не будет встречаться со своим российским коллегой из-за ситуации в Керченском проливе. Отметим, что встреча все же состоялась, однако она была короткой и носила неформальный характер.