Ковчег России плывет в будущее: итоги саммита «Большой двадцатки»

От саммита G20, прошедшего в аргентинской столице 30 ноября — 1 декабря, ждали подведения экономических и политических итогов не только текущего года, но и всего десятилетия с начала кризиса 2008–2009 гг. Ждали, что если не все, то многие точки над «i» будут расставлены, а вся система международных отношений перейдет в новое качество.

Гора родила мышь

Ожидания эти дополнительно стимулировались многочисленными заявлениями президента США Дональда Трампа, который привязывал к саммиту в Буэнос-Айресе и встречу с президентом России Владимиром Путиным, и решение по «торговой войне» против КНР. Первое должно было определить глобальную военно-стратегическую ситуацию, второе — финансово-экономическую.

Но ничего подобного не произошло. В результате «гора родила мышь»: американо-российские переговоры на высшем уровне в последний момент президентом США были отменены, а введение новых, 25%-ных пошлин на импорт китайских товаров отложено на 90 дней, до 1 марта 2019 года, — в обмен на якобы данные председателем КНР Си Цзиньпином обещания «закупать значительно больше товаров и услуг у Америки с целью уменьшения торгового дисбаланса».

Два результирующих документа саммита — Декларация лидеров и Буэнос-Айресский план действий (БАПД) — представляют собой «сферические в вакууме» (Путин сказал: «округлые») тексты, в которых не только фиксируется отсутствие каких-либо совместных усилий ведущих экономик современного мира по преодолению угроз, связанных с новой волной глобального системного кризиса, но и де-факто замалчивается само существование таких угроз, обозначенных как «переходный период».

По сути, единственным содержательным пунктом декларации стал пункт о пересмотре в 2019 году квот участников Международного валютного фонда. А в БАПД вообще содержатся уникальные по своей абсурдности формулировки. Например, об ухудшении финансовых условий во многих странах формирующихся рынков как результате нормализации денежно-кредитной политики в ряде развитых экономик (п. 5), о существенном упрочении устойчивости глобальной финансовой системы в результате действий, предпринятых после глобального финансового кризиса 2008–2009 гг. (п. 13). Хотя практически все эксперты говорят о том, что «пожар залили бензином» и от любой искры, включая возможное повышение учетной ставки ФРС на заседании FOMC 18–19 декабря, он готов вспыхнуть снова, и в еще более катастрофических, чем десять лет назад, масштабах.

Америка против Китая и России: видит око, да зуб неймет

Саммит показал, что придуманный и созданный для «посткризисного управления» глобальным однополярным миром «механизм участия», когда США контролируют «семерку», «семерка» контролирует «двадцатку», а «двадцатка» — всю мировую экономику, перестал работать. И причиной тому стало резкое усиление ряда «развивающихся» стран, прежде всего Китая и Индии, а также одновременное восстановление Россией своей военно-стратегической мощи (возможно, за счет темпов национального социально-экономического роста). Попросту говоря, «семерка» перестала контролировать «двадцатку»: и в военно-политическом, и в финансово-экономическом отношении. Как отметил Путин на прошедшем в Буэнос-Айресе заседании лидеров БРИКС, по паритету покупательной способности своих экономик «пятерка» в составе КНР, Индии, РФ, Бразилии и ЮАР уже обогнала «Большую семерку»: 44 трлн долларов против 40 трлн (в 2018 году). Кстати, российский президент при этом абсолютно точно назвал главные «окна угроз» для современного мира: увеличение мирового долга, волатильность фондовых рынков и углубление торговых противоречий.

В этих условиях США все еще продолжают оставаться лидером «коллективного Запада», который, впрочем, уже разваливается на наших глазах (Brexit, европейский «бунт» против «империи доллара» и НАТО, etc.), но уже перестали быть «глобальным лидером». Попытки Трампа «ломать веник по прутику» с переходом от многостороннего к двустороннему формату американской внешней политики демонстрируют эту ситуацию как нельзя нагляднее. И если в отношениях с большинством стран мира этот формат оказывается пока более-менее эффективным, то диктовать свою волю, а тем более выкручивать руки России или же Китаю, становится для 45-го президента США все более сложным делом. Отсюда постоянные метания официального Вашингтона в отношениях и с Москвой, и с Пекином. Как говорится, видит око, да зуб неймет.

Но самое печальное заключается в том, что у современной Америки нет никакого позитивного сценария для остального мира. Все, что сегодня янки способны предложить своим внешнеполитическим партнерам любого ранга, — это по большому счету лишь перезапись в более отдаленное по времени меню своего рациона. Да и то — без гарантий. Как писал некогда поэт Алексей Марков:

«За стол к богатым сесть соседям

Ты хочешь? Что ж, соседи пустят.

Но если им не хватит снеди,

Они — тобой закусят…»

Так вот, «снеди» для Дяди Сэма уже категорически не хватает, поэтому его глобальный «каннибализм» невозможно спрятать за разговорами о демократии, свободе и правах человека.

Ковчег России плывет в будущее

Сколько бы ни говорили о внутриполитических причинах провокации президента Украины Петра Порошенко в Керченском проливе или отказа Трампа от переговоров с Путиным, совершенно понятно, что и то, и другое, и все остальное, включая угрозу дальнейшего ужесточения антироссийских санкций, является свидетельством стратегического тупика, в котором оказалась нынешняя доминирующая модель человеческой цивилизации в виде «империи доллара» и Pax Americana. Ее крах — всего лишь вопрос времени, и уже очень недолгого времени. Лично у меня есть большие сомнения даже в том, доплывет ли «Большая двадцатка» благополучно до следующего саммита в японской Осаке, который должен пройти в июне 2019 года, то есть всего через полгода.

Поэтому непрерывные за последние годы усилия России по выстраиванию «Ноева ковчега XXI века», которые со стороны и без учета грядущего «потопа» наверняка могут восприниматься как бессмысленные или даже безумные, на деле совершенно оправданны. И, самое главное, они находят растущее понимание на международной арене. Не только у лидеров Китая и Индии, не только в других странах БРИКС, но и в Азии, Латинской Америке и даже в Европе — достаточно посмотреть на список государственных лидеров, с которыми Путин провел переговоры в Буэнос-Айресе. Си Цзиньпин (КНР), Нарендра Моди (Индия), Мишел Темер (Бразилия), Сирил Рамафоса (ЮАР), Ангела Меркель (ФРГ), Реджеп Эрдоган (Турция), Эммануэль Макрон (Франция), Синдзо Абэ (Япония), Мухаммед бен Сальман аль Сауд (Саудовская Аравия), Маурисио Макри (Аргентина) — да и с тем же Трампом успел пообщаться «в двух словах на ногах».

«Ни один ветер не будет попутным для корабля, который не знает, куда ему плыть», — утверждал римский мудрец Луций Анней Сенека. Для российского «ковчега спасения» любой ветер должен быть попутным. Потому что он плывет в будущее.