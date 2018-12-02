Вашингтон подтвердил, что прерывать контакты с Москвой нельзя — Ушаков
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Москва, 2 декабря. Вашингтон подтвердил, что контакты с Москвой нельзя прерывать, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Американцы подтвердили, что контакты прерывать нельзя», — заявил помощник российского лидера.
По его словам, если не получаются встречи на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. И это тоже, скорее всего, правильно, считает Ушаков.
Ранее помощник президента России сообщил, что американская сторона вышла контакт с Кремлем после несостоявшейся встречи лидеров двух стран.