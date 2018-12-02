Мы должны остановить «Северный поток — 2» и подумать о новых санкциях — Порошенко

Киев, 2 декабря. Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество отреагировать на «агрессию» России, запретив строительство «Северного потока — 2» . Об этом глава государства заявил в интервью журналистам Funke Media Group, о чем сообщил в своем Twittter.

«Украине нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить «Северный поток-2». Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях», — говорится в записи.

Україні потрібна сильна, уніфікована, недвозначна реакція стосовно агресивної поведінки Росії. Ми повинні зупинити «Північний потік-2». Ми повинні вже зараз думати про нові санкції. Про це сказав у розмові з німецькими журналістами Funke Media Group pic.twitter.com/yjaXpZly9x — Петро Порошенко (@poroshenko) December 2, 2018

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом. Германия и ряд других европейских стран, напротив, заинтересованы в проекте, поскольку в случае его реализации они получат надежные поставки дешевого газа.