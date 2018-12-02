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Украина

Мы должны остановить «Северный поток — 2» и подумать о новых санкциях — Порошенко

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Мы должны остановить «Северный поток — 2» и подумать о новых санкциях — Порошенко

Киев, 2 декабря. Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество отреагировать на «агрессию» России, запретив строительство «Северного потока — 2» . Об этом глава государства заявил в интервью журналистам Funke Media Group, о чем сообщил в своем Twittter.

«Украине нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить «Северный поток-2». Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях», — говорится в записи.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом. Германия и ряд других европейских стран, напротив, заинтересованы в проекте, поскольку в случае его реализации они получат надежные поставки дешевого газа. 

Автор: Антон Соколов
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