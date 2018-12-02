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Путин и Трамп могут встретиться в июне на саммите G20

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Путин и Трамп могут встретиться в июне на саммите G20

Москва, 2 декабря.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в рамках саммита G20 в Японии в июне следующего года. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что для РФ важно найти возможность провести встречу раньше.

«Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июне на «двадцатке». Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого», — сообщил Ушаков интервью телеканалу «Россия-1».

Напомним, встреча Путина и Трампа планировалась в рамках прошедшего в Аргентине саммита G20. Однако в последний момент глава Белого дома отменил встречу из-за провокации Украины в Керченском проливе.

Путин выразил сожаление, что американский президент отменил встречу. Лидер РФ отметил, что необходимость встречи «давно назрела». Глава государства добавил, что обе стороны заинтересованы в обсуждении вопросов стратегической стабильности из-за решения США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Кроме того, подчеркнул Путин, в 2021 году заканчивается договор СНВ-3.

Автор: Софья Куликова
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