Путин на встречах с Макроном и Меркель подробно описывал ситуацию в Азове — Ушаков

Москва, 2 декабря. Президент РФ Владимир Путин на встречах с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите G20 подробно описывал ситуацию в Азове и рисовал схему произошедшего. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1» помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Путин достаточно подробно рассказал про случившееся в Керченском проливе. При этом лидер РФ схематически показывал провокации украинских моряков, уточнил он.

«Он рисовал схемы, показывая, как провокационно действовали украинские военные», — обратил внимание Ушаков.

Напомним, 25 ноября три военных корабля ВМС незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации, вторглись во временно закрытую акваторию российских территориальных вод. ВМСУ совершали опасные маневры и не реагировали на законные требования российской службы ФСБ России. Украинские корабли с 24 моряками на борту были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о противоправном пересечении государственной границы. В Кремле назвали инцидент однозначной провокацией.

После инцидента в Керченском проливе украинские власти ввели военное положение в 10 областях страны до 25 декабря.