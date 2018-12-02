Начало новогоднего сезона в московском зоопарке. Дед Мороз начал принимать письма. ФАН-ТВ

В Московском зоопарке маленьких и взрослых посетителей пригласили на встречу с главным волшебником страны – Дедом Морозом! Дед Мороз открыл Волшебную Почту, а также дал старт предновогодним мероприятиям в Зоопарке.

Волшебная почта в московском зоопарке будет работать с 1 декабря по 14 января. Начало работы выбрали первого декабря выбрали для того, чтобы с первого дня зимы люди почувствовали новогоднее настроение. На открытии новогоднего сезона гости встретились со сказочными персонажами и героями советских мультфильмов – Чебурашкой, Крокодилом Геной, Винни Пухом, Пятачком, Бабой Ягой, Снегурочкой и с самим Дедом Морозом. А после официального открытия гости и герои праздника отправились к волшебной почте Деда Мороза, на которой каждый смог и сможет до 14 января отправить письмо со своими желаниями в Великий Устюг – зимнюю резиденцию главного волшебника страны. Дед Мороз отметил, что дети в нашей стране добрые и пишут самые трогательные письма.

«Легко проверить ребёнок сам пишет письмо или под диктовку взрослых, если написано «Здравствуй, Дедушка Мороз, я вёл себя хорошо, пришли мне куклу барби», то под диктовку родителей писал, точно. А вот, когда сами пишут и не советуются, вот тогда и получается очень душевные письма – «Дорогой Дедушка Мороз, спасибо, что помнишь меня все эти годы. Дорогой Дед Мороз, мне ничего от тебя не надо, я хочу, как и ты, быть добрым волшебником и творить добро на планете», – рассказывает Дед Мороз.

Дедушка Мороз пообещал гостям мероприятия снег и призвал всех начать готовиться к зимним развлечениям.

«В Москве будет идти снег, к новогодним праздникам приготовимся, так что, ребятки, доставайте коньки, лыжи, санки, учитесь на них кататься и в новогоднюю ночь, а особенно в зимние каникулы, будет чем развлечься», – рассказывает Дед Мороз.

Ящик для отправки писем будет установлен у входа в Дом Клюева на старой территории зоопарка. А экспозиционный зал Дома Клюева станет гостиной Деда Мороза, где посетители пишут свои письма с сокровенными желаниями. Также Дедушка Мороз подарил московскому зоопарку два представителя символа 2019 года – он назвал свинок Счастье и Радость, чтобы в Новом году у всех было много счастья и радости.