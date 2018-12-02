Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Сирия: Путин и Эрдоган на саммите G20 обсудили создание демилитаризованной зоны в Идлибе
Читать Новость
Спорт
  /  Обновлено: 

«Не за красивые глаза»: Резцова оценила прозрачную систему отбора биатлонистов в сборную

99
1 Оставить комментарий

«Не за красивые глаза»: Резцова оценила прозрачную систему отбора биатлонистов в сборную

Москва, 2 декабря. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова оценила прозрачную систему отбора спортсменов в сборную России.

Биатлонистка подчеркнула, что в состав сборной должны попадать те спортсмены, которые на сегодняшний день готовы выступать и имеют хорошую форму. По ее словам, места в сборной нужно получать «не за красивые глаза или за былые заслуги и имя, а чтобы отбирались честно, по спортивному принципу и чтобы все заигрывались».

На первые этапы Кубка мира в составе сборной России отправились Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов. В состав российской женской сборной вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Кристина Ильченко, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова.

«Не за красивые глаза»: Резцова оценила прозрачную систему отбора биатлонистов в сборную

Резцова отметила, что на первые этапы поехали те спортсмены, которые отобрались в Контиолахти. По ее словам, делать выводы можно будет уже после выступления биатлонистов, сообщил телеканал «360».

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.