«Не за красивые глаза»: Резцова оценила прозрачную систему отбора биатлонистов в сборную

Москва, 2 декабря. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова оценила прозрачную систему отбора спортсменов в сборную России.

Биатлонистка подчеркнула, что в состав сборной должны попадать те спортсмены, которые на сегодняшний день готовы выступать и имеют хорошую форму. По ее словам, места в сборной нужно получать «не за красивые глаза или за былые заслуги и имя, а чтобы отбирались честно, по спортивному принципу и чтобы все заигрывались».

На первые этапы Кубка мира в составе сборной России отправились Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов. В состав российской женской сборной вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Кристина Ильченко, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова.

Резцова отметила, что на первые этапы поехали те спортсмены, которые отобрались в Контиолахти. По ее словам, делать выводы можно будет уже после выступления биатлонистов, сообщил телеканал «360».