Вашингтон, 2 декабря. Власти США должны «наказывать» Россию «без лишнего шума», чтобы не портить свой имидж. Такое мнение выразил в воскресенье обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Он призвал Вашингтон брать пример с Китая, который достигает своих целей, не делая никаких громких заявлений. В качестве примера журналист привел решение Пекина превратить рифы в острова. Власти КНР сделали это настолько тихо, что международная общественность заметила острова только тогда, когда на них начали появляться китайские авиабазы.

«Главный подход Пекина – побеждать без борьбы, как завещал 2500 лет назад известный стратег Сунь Цзы. Берите пример с китайцев. Соединенные Штаты внушают больше доверия, как сверхдержава, когда они не делают лишнего шума», — пишет Игнатиус.

Президента РФ Владимира Путина обозреватель WP назвал «искусным тактиком», который использует силу настолько аккуратно, словно у него в руках бормашина.

Выступая на саммите G20 в Аргентине, Путин заявил, что Россия и США должны обсуждать наиболее актуальные проблемы в тесном контакте, несмотря на имеющиеся политические противоречия. В частности, диалог нужен для решения вопросов, связанных с договором о запрете ракет малой и средней дальности, а также договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на полях саммита G20, объясняя свое решение недавним обострением ситуации в Керченском проливе. Однако позже американский лидер подчеркнул, что он надеется, что встреча с российским президентом состоится в будущем. Отметим, что встреча между политиками в Буэнос-Айресе все же состоялась, однако она была короткой и неформальной.

