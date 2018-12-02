«На полном нуле»: бойцы ВСУ заявили о голоде в украинской армии

Киев, 2 декабря. Бойцы одного из батальонов ВСУ заявили о голоде в украинской армии. Об этом сообщил украинский журналист Михаил Ухман, к которому военнослужащие, по его же утверждению, обратились за помощью.

По словам корреспондента, 34-й батальон находится «в зоне боевых действий».

«Их уже несколько дней не обеспечивают продуктами. Они уже почти девять дней в зоне боевых действий на полном нуле, и у них нет продуктов. Их не обеспечили пайком, им урезали норму», — заявил Ухман в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

При этом, отметил журналист, в Киеве заявляют, что «украинскую армию кормят по стандартам НАТО». У тех военнослужащих, которые обратились к корреспонденту, ситуация складывается плачевно. Из еды военным достались только остатки пайка предыдущих бойцов. Часть продуктов питания им дают волонтеры, что-то приходится докупать на свои деньги. По заявлению журналиста, зарплата у военных при этом составляет 17 тысяч гривен. Кроме того, по словам Ухамана, оставляют желать лучшего и условия содержания: «крысы бегают».

«Руководство, Генштаб, просто саботируют пребывание бойцов у нас тут на фронте», — заявил Ухман.

По его словам, в проблемах с питанием в ВСУ замешана некая компания «Союз «Артек», которая якобы перевела свои активы из Крыма в Одессу после того, как полуостров стал российским. Журналиста возмутило, что данная организация выиграла конкурс на обеспечение военнослужащих питанием. В целом, резюмировал Ухман, Киеву необходимо признать существование проблем в ВСУ «на пятый год войны».

Напомним, Киев начал вооруженную операцию в Донбассе в 2014 году. Жители региона не согласились с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота на Украине. Республики Донбасса заявили о своей независимости, и в ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, в регионе. По данным ООН, жертвами операции стали более 10 тысяч жителей Донбасса. Чтобы урегулировать ситуацию, между Киевом — с одной стороны, и ДНР и ЛНР — с другой, был заключен ряд соглашений о перемирии, получивших название минских договоренностей. Члены «нормандской четверки» неоднократно подчеркивали, что выполнение минских соглашений является единственным путем урегулирования ситуации в Донбассе. Несмотря на это, ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР.