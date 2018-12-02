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Полиция задержала семерых вооруженных украинцев в Тбилиси

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Полиция задержала семерых вооруженных украинцев в Тбилиси

Тбилиси, 2 декабря. Сотрудники грузинской полиции в одном из отелей Тбилиси задержали семерых граждан Украины, которые собирались принять участие в запланированном на 2 декабря митинге оппозиционной партии «Единое национальное движение». Об этом в воскресенье передает телеканал Rustavi2.

Согласно данным телеканала, среди задержанных мог оказаться и экс-военный грузинской армии Лука Чхетия, который в течение последнего времени проживал на территории Украины, где участвовал в военной операции в Донбассе. Отмечалось, что задержанные были вооружены.

Информацию о том, что Чхетия планировал 2 декабря выйти на протесты, в интервью телеканалу подтвердил его отец Серго.

Грузинская полиция в настоящее время никак не прокомментировала задержание украинцев в Тбилиси.

В министерстве внутренних дел Грузии в минувшую субботу заявляли, что готовы обеспечить безопасность на акциях протеста оппозиции.

Автор: Андрей Крылов
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