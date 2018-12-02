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Футболист «Спартака» Ещенко рассказал о конфликте с Каррерой из-за «лайка»

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Футболист «Спартака» Ещенко рассказал о конфликте с Каррерой из-за «лайка»

Москва, 2 декабря. Футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что в сентябре бывший тренер команды итальянец Массимо Каррера перевел его и Дениса Глушакова в молодежный состав за «лайк» под записью с критикой работы тренера.

Известный актер Дмитрий Назаров опубликовал в Instagram стихотворении с критикой в адрес тренера «Спартака». Ещенко поставил под записью «лайк», а Глушаков отметил запись, где было перепечатано стихотворение.

«За «лайк», — рассказал о причинах перевода в «дубль» Ещенко.

Футболист рассказал, что после инцидента подходил к тренеру, общался, но изменить решение было невозможно. Ещенко сообщил, что Каррера объяснил свое решение тем, что он не мог перевести одного Глушакова. Футболист отмечает, что его «прицепом затащили в эту историю», тренеру нужно было назвать реальную причину перевода Глушакова.

Итальянского тренера уволили с занимаемой должности в октябре. Его место занял Олег Кононов. Он вернул спортсменов в основной состав.

Автор: Софья Куликова
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