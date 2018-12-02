Лидер «Чайфа» рассказал подробности «самого ужасного полета» из Новосибирска

Москва, 2 декабря. Российский музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал подробности инцидента на рейсе Новосибирск – Екатеринбург.

По словам музыканта, проблемы начались еще в новосибирском аэропорту. Шахрин, отметив, что в Новосибирске было минус 25 градусов, сообщил, что первое время пассажиров держали в автобусе, который должен был доставить к трапу самолета, с открытыми дверями, люди мерзли, дышали выхлопом, но «никому до этого нет дела».

На борту самолета музыканты почувствовали, что из вентиляции «полил абсолютно неприемлемой температуры воздух». Когда Шахрин поднимал руку наверх, казалось, что ее обжигало.

«Наверное, градусов 45–50 было. Самолет начал моментально нагреваться. Это прямо такая баня. Люди начали возмущаться», — приводит «Пятый канал» слова Шахрина.

Лидер «Чайфа» добавил, что еще 30 минут пришлось ждать взлета и в салоне стало пахнуть «горелой проводкой». Когда люди готовы были уже покидать самолет, обратился к пассажирам командир воздушного судна, который заверил, что после взлета температура стабилизируется. Спустя время температура стала в норме, однако, по словам музыканта, это продолжалось недолго.

«Через какое-то время снова повалил горячий воздух. Вообще весь полет были явные проблемы с системой кондиционирования: то жар, то холод. Двум женщинам плохо стало, они выходили нашатырь нюхали. Пассажиры были в ужасном состоянии. Это был самый ужасный полет», — добавил музыкант.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что музыкант поскандалил с бортпроводниками авиакомпании S7 из-за высокой температуры воздуха в самолете.