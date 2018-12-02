Госдума готовится упростить получение украинцами гражданства РФ

Москва, 2 декабря. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил целый ряд проектов, которые направлены на упрощение процедуры получения гражданства для украинцев. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

По словам Водолацкого, Госдума в первом чтении приняла закон об упрощении процедуры получения гражданства. Кроме того, комитет прорабатывает целый ряд федеральных законов, которые позволят русскому миру, особенно тем, кто подвергается репрессиям на Украине и вынужден переехать в Ростовскую, Воронежскую области, Ставропольский край и области Южного федерального округа, получить гражданство РФ.

«Для них мы сегодня, для этой категории готовим еще ряд подзаконных актов для того, чтобы люди могли спокойно жить на той земле, которая для них комфортна, а это территория Российской Федерации», — рассказал депутат в комментарии РИА Новости.

Депутат сообщил, что законопроекты направлены на упрощение сдачи экзамена по русскому языку для рожденных в СССР. Также процедура будет упрощена для детей из смешанных браков. Если один из родителей имеет гражданство РФ, то ребенок будет иметь приоритет в получении российского гражданства.

Депутат добавил, что ранее было увеличено финансирование образования для студентов из стран СНГ. Кроме того, в Госдуме рассмотрят возможность наделения президента РФ полномочиями определять категории иностранных граждан, которые будут получать гражданство в упрощенном порядке.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 сообщил, что Россия не будет вводить ответные санкции на действия Киева, а, наоборот, упростит режим пребывания украинцев на территории РФ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел запрет на въезд на Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. По словам Порошенко, Москва якобы формирует на Украине «частные армии».