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Полиция США ищет мужчину, уронившего помолвочное кольцо в канализацию

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Полиция США ищет мужчину, уронившего помолвочное кольцо в канализацию

Нью-Йорк, 2 декабря. Сотрудники полиции Нью-Йорка разыскивают мужчину, который ненамеренно уронил в канализационную решетку кольцо, когда делал предложение своей девушке. Об этом сообщается в официальном микроблоге New York Police Department в Twitter.

В полиции отметили, что смогли найти ювелирное украшение и очистили его от грязи. Стражи порядка выразили надежду, что смогут найти мужчину и вернуть драгоценность.

Американцы в Сети не могли пройти мимо этой новости и пожелали удачи счастливой паре. Некоторые даже пошутили, что после свадьбы, когда супруги будут ругаться, девушка будет припоминать мужу об утерянном кольце.

«Как минимум не я уронила кольцо в канализационную решетку», — пошутил пользователь под ником @jimreittinger.

Автор: Андрей Крылов
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