Дамаск, 3 декабря. Российское правительство продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям провинции Хомс.

Накануне сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) приехали в город Тальбисса с подарками для местного населения. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В частности, российская сторона привезла спортивную одежду учащимся школы Абдуллы бин Раваха.

Местные жители с радостью приняли гуманитарный груз, привезенный российской стороной. Люди поблагодарили дружественный народ, который столько лет стоит вместе с Сирией.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что буквально на прошлой неделе в сирийский город Тальбисса приезжала бригада российских медиков, которая оказала всю необходимую помощь местным жителям. Кроме того, сирийскому народу привезли различные лекарственные средства, которые столь важные в зимний период, когда иммунная система находится под угрозой.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, базирующийся на авиабазе Хмеймим в Латакии, распределил гуманитарную помощь между сирийскими жителями. В середине ноября российские военные вместе с гуманитарным грузом приехали в сирийское село Хаза, расположенное в восточной части провинции Хомс. В составе груза гуманитарной помощи, прибывшего в регион были 25 инвалидных колясок. Кроме того, российская сторона привезла теплые вещи, которые будут переданы раненным в ходе войны бойцам сирийской армии. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Сергей Попов.