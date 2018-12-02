«Может, надо вводить чрезвычайное?»: в Киеве жалуются на разгул «героев» АТО из-за военного положения

Киев, 2 декабря. В Киеве жалуются на разгул «героев» АТО из-за военного положения: несмотря на то, что оно в украинской столице не введено, в городе активизировались незаконные военные формирования. Об этом заявил депутат Верховной рады Василий Нимченко.

По его словам, украинские власти утратили «монополию силы» в отношении борьбы за правопорядок в стране. Нимченко подчеркнул, что на Украине действуют подпольные вооруженные формирования, численность которых может достигать десятков тысяч человек. При этом у них может быть как огнестрельное оружие, так и гранатометы.

«Вот в это время мы говорим о том, что надо вводить военное положение. Может, надо вводить чрезвычайное положение внутри страны?» — сказал Василий Нимченко в эфире телеканала «112».

Парламентарий рассказал, что по Киеву ходят «люди с факелами», под которыми Нимченко подразумевает членов бандформирований. Горожане, отметил депутат, боятся людей, одетых в камуфляж.

«Потому что если не каждый второй, то каждый третий — это фейковый АТО-вец», — заявил Василий Нимченко.

Антитеррористическая операция (АТО) Киева — первое название «Операции объединенных сил», начатой украинским руководством в 2014 году против жителей Донбасса. По данным ООН, жертвами вооруженных столкновений стали более 10 тысяч жителей региона.

Напомним, в некоторых регионах Украины введено военное положение после провокации ВМСУ в Керченском проливе. 25 ноября три военных корабля Украины, нарушив правила, вошли в Керченский пролив, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. Россия была вынуждена применить оружие для принудительной остановки украинских военных судов. Корабли были доставлены в Керчь, а в отношении членов их экипажей было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.