Взрыв прогремел в жилом доме в Керчи | 2 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Взрыв прогремел в жилом доме в Керчи
Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме, расположенном на улице Генерала Петрова в Керчи. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму. По информации ведомства, взрыв прогремел в 09.20 в квартире на девятом этаже. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Отмечается, что 18 специалистов занимаются ликвидацией последствий хлопка газа. «По предварительным данным, пострадал один человек», — уточнили в региональном МЧС. Причины происшествия устанавливаются.
Госдеп США планирует ввести второй пакет санкций в отношении России по «делу Скрипалей»
Американская администрация планирует ввести второй пакет санкций в отношении России по «делу Скрипалей». Об этом заявил представитель Государственного департамента Штатов.
«Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но собираемся выполнять требования американского законодательства», — подчеркнул дипломат.
Отмечается, что речь идет о законе «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения» от 1991 года, согласно которому необходимо применить рестрикции. Первая часть ограничительных мер в отношении РФ из-за «дела Скрипалей» была введена Вашингтоном 27 августа текущего года.
США достигли договоренности по пошлинам с Китаем
Лидеры США и Китая достигли договоренности по пошлинам на импорт китайских товаров в Соединенные Штаты. Как подтвердили в Белом доме, это произошло в рамках переговоров на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Переговоры будут продолжены после Нового года, и, если новые договоренности не будут достигнуты, тарифы на ввоз китайской продукции на сумму в двести миллиардов долларов повысятся с 10 до 25 процентов через три месяца. Ранее в США планировали повысить их с 1 января 2019 года.
ВСУ за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР
Вооруженные силы Украины более 20 раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения военных действий. Об этом журналистам сегодня заявил представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По имеющимся данным, киевские военнослужащие выпустили по территории ДНР две мины калибром 120 миллиметров. Сообщается, что ВСУ пускали в ход стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.