Взрыв прогремел в жилом доме в Керчи | 2 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Взрыв прогремел в жилом доме в Керчи Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме, расположенном на улице Генерала Петрова в Керчи. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму. По информации ведомства, взрыв прогремел в 09.20 в квартире на девятом этаже. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Отмечается, что 18 специалистов занимаются ликвидацией последствий хлопка газа. «По предварительным данным, пострадал один человек», — уточнили в региональном МЧС. Причины происшествия устанавливаются.

Госдеп США планирует ввести второй пакет санкций в отношении России по «делу Скрипалей» Американская администрация планирует ввести второй пакет санкций в отношении России по «делу Скрипалей». Об этом заявил представитель Государственного департамента Штатов. «Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но собираемся выполнять требования американского законодательства», — подчеркнул дипломат. Отмечается, что речь идет о законе «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения» от 1991 года, согласно которому необходимо применить рестрикции. Первая часть ограничительных мер в отношении РФ из-за «дела Скрипалей» была введена Вашингтоном 27 августа текущего года.

США достигли договоренности по пошлинам с Китаем Лидеры США и Китая достигли договоренности по пошлинам на импорт китайских товаров в Соединенные Штаты. Как подтвердили в Белом доме, это произошло в рамках переговоров на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Переговоры будут продолжены после Нового года, и, если новые договоренности не будут достигнуты, тарифы на ввоз китайской продукции на сумму в двести миллиардов долларов повысятся с 10 до 25 процентов через три месяца. Ранее в США планировали повысить их с 1 января 2019 года.