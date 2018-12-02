Киев придумал новые инструкции для иностранных журналистов при въезде в Крым

Киев, 2 декабря. Министерство информации Украины после введения военного положения в 10 областях страны придумало новый порядок въезда для иностранных представителей СМИ, для въезда на территорию Крыма через украинские пункты пропуска корреспондентам понадобится специальное разрешение. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

В Мининформе рассказали, что на период действия военного положения были разработаны новые механизмы для пропуска зарубежных журналистов в Крым через контрольно-пропускные пункты Украины.

Отмечается, что новая инструкция включает пункт о необходимости получать специальное разрешение на въезд и выезд, действующее единожды.

В украинском ведомстве отметили, что итоговое решение о допуске иностранных журналистов в Крым через украинские КПП принимает государственная пограничная служба Украины.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией.