«Мина замедленного действия»: в Совфеде предложили наказать Facebook за русофобию

Социальная сеть Facebook является источником провокационных антироссийских материалов и проводником явно русофобской политики, с тревогой отмечают эксперты. То, с какой демонстративностью детище Марка Цукерберга нарушает российские законы, является достаточным основанием для ограничения доступа к Facebook на территории России, уверены многие политики.

С тем, что русофобии, идущей из этой социальной сети, пора ставить заслон, согласен и член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Не все понимают, какие опасности таит все, что связано с Интернетом, в том числе с такими ресурсами, как Facebook, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Многие неискушенные интернет-пользователи порой не в состоянии осознать, насколько лживо то, что им подчас подкидывают. А то, что против нас, против нашей страны постоянно распространяется ложь, давно не секрет. Эта ложь хитрая, продуманная, искусно перемешанная с некоторыми правдивыми фактами о существующих у нас проблемах. На самом деле этой ложью, распространяемой в том числе через такие ресурсы, как Facebook, Запад пытается заложить под нас мину замедленного действия, в первую очередь воздействуя на детей, на подростков и молодежь, на психически неустойчивых людей».

Все это очень опасно, и та вседозволенность, которая у нас царит в Интернете, активно используется Западом отнюдь не в мирных целях, подчеркнул российский сенатор.

«Об этом уже давно говорят многие эксперты. Так что в том, что касается Facebook, нужно серьезно разбираться. Да, не нужно мешать нормальному общению людей в Интернете, в том числе обсуждению в соцсетях каких-то важных вопросов. Но когда вскрываются явно провокационные подрывные вещи, когда процветает русофобия, как мы видим на примере Facebook, тут необходимо применять серьезные ограничительные меры», — резюмировал Франц Клинцевич.

Эксперты напоминают, что Facebook фактически ввел русофобскую цензуру в интересах Запада, эта соцсеть демонстративно игнорирует законы РФ, не платит налоги, отказывается выполнять требования о защите персональных данных и т. д. Напомним, ранее необоснованной блокировке в Facebook подверглась страница Федерального агентства новостей, в связи с чем ФАН уже подало соответствующий иск в американский суд.

Необоснованным блокировкам подвергались в Facebook и аккаунты многих российских политиков, писателей, артистов, общественных деятелей, причем, как правило, эта кампания координировалась с территории Украины.

Аналитики отмечают, что компания Цукерберга не платит ни копейки налогов в российский бюджет: у Facebook принципиально нет представительства в РФ, но деньги за рекламу и немалый трафик эта американская корпорация исправно получает.

Кроме того, данные россиян, незаконно собираемые и хранящиеся на расположенных в США серверах Facebook (что прямо нарушает законы РФ), активно используются западными спецслужбами и хакерами, примерами чему являются многочисленные массовые утечки, о чем ФАН сообщало ранее.

Все это является достаточным основанием для того, чтобы поставить перед Роскомнадзором вопрос о принятии мер по ограничению работы этой социальной сети на территории России, считают политики и эксперты.