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Сотрудник ДПС в Москве выстрелил себе в ногу из-за неадекватной женщины

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Сотрудник ДПС выстрелил себе в ногу из-за неадекватной пассажирки в Москве

Москва, 2 декабря. Сотрудник Дорожно-патрульной службы случайно прострелил себе бедро из табельного оружия из-за неадекватной пассажирки, об этом говорится в сообщении ГУ МВД.

Как сообщили в ГУ МВД, сотрудник ДПС остановил автомобиль Infiniti. Водитель автомобиля отказался выйти из машины и предъявить документы. Пассажирка стала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться.

В ответ на агрессивное поведение и отказ выйти из автомобиля, сотрудник обнажил табельное оружие и привел его в боеготовность. Пассажирка набросилась на сотрудника ДПС, из-за чего тот непреднамеренно выстрелил себе в правое бедро.

Водителя и пассажирку задержали. Выяснилось, что водитель автомобиля являлся сотрудником одного из подразделений МУ МВД Мытищинское. Мужчина отказался от процедуры медицинского освидетельствования. По факту случившегося проводится проверка. Мужчина будет уволен из МВД и привлечен к ответственности.

Автор: Софья Куликова
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