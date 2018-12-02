Глава МИД Украины призвал ввести международный контингент в Керченский пролив

Киев, 2 декабря. Киеву необходимы элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях для обеспечения безопасности, заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

По словам Климкина, международный контингент для обеспечения безопасности судоходства Украине необходимо ввести и в Керченском проливе.

«Представьте себе, на что способна Россия в Балтийском море, если ей придется защищать Северный поток — 2?» — заявил украинский дипломат.

Климкин призвал международное сообщество рассматривать «агрессию» России в Керченском проливе как сигнал. По его словам, у России есть флот в разных частях, но ими управляют «одни и те же люди из Кремля, для которых не существует никаких красных линий».

Напомним, 25 ноября украинские корабли вторглись в территориальные воды России. Три военных суда начали совершать опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя требование Москвы остановиться. По итогу Москва была вынуждена задержать корабли Украины. Было возбуждено уголовное дело о нарушении пересечения государственной границы. В Москве действия Киева назвали однозначной провокацией.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель и главе французского государства Эммануэлю Макрону по инциденту в Керченском пролеве во время саммита «двадцатки» в Аргентине.