Сирия новости 2 декабря 16.30: курды направили подкрепление к Хаджину, в Аль-Бабе прогремел взрыв

Сирия, 2 декабря. Курды стягивают силы к городу Хаджин на востоке Дейр-эз-Зора, в Аль-Бабе прогремел взрыв, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и радикалами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске и Алеппо, ведут обстрел позиций радикалов в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: стягивают силы к Хаджину.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают проводить работы по уничтожению мин боевиков в районе Аль-Кабун к востоку от сирийской столицы, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews).

Напомним, территория оазиса Восточная Гута была освобождена от незаконных вооруженных формирований весной этого года. Радикальные исламисты были вынуждены сдать свои позиции и покинуть Дамаск, получив взамен возможность безопасно добраться до Алеппо и Идлиба.

Провинция Алеппо

Местный Telegram-канал (@aheey555) сообщает, что на территории населенного пункта Аль-Баб детонировало самодельное взрывное устройство. Данных о пострадавших нет.

Правительственные войска САР продолжают зачищать окраины административного центра провинции Алеппо от следов присутствия радикальных группировок. Источник передает в своем микроблоге в Twitter (@SyriawatanNews), что бойцы сирийской армии уничтожают мины джихадистов в районах Аль-Ашракия и Аль-Баридж.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Хаджине продолжаются боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и захватившими город террористами «Исламского государства», передает военный источник в Telegram (@aheey555). Twitter-канал (@RisboLensky) сообщает, что курдские боевики предприняли неудачную попытку нападения на укрытия ИГИЛ1. Отмечается, что радикальные исламисты готовятся к контратаке

Telegram-канал (@aheey555) передает, что в эту часть провинции Дейр-эз-Зор прибыло подкрепление «демократических сил».

Провинция Хама

Военный источник передает в Telegram (@aheey555), что на севере провинции Хама не прекращаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. По сведениям автора публикации, после ряда обстрелов со стороны боевиков правительственные войска открыли огонь по опорным пунктам террористов в окрестностях поселений Аль-Латамина и Мурек.

Ранее сообщалось, что джихадисты укрепляют позиции на линии разграничения сил с САА. Из-за возможных провокаций в регион было переброшено подкрепление армии САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)