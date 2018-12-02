Составлен рейтинг смартфонов с лучшими камерами

Лондон, 2 декабря. Эксперты британского портала Trusted Reviews назвали смартфоны, которые могут похвастаться лучшими камерами по итогам 2018 года. Гаджеты были протестированы в разных условиях.

Первое место в рейтинге досталось смартфону Huawei Mate 20 Pro. Он оснащен камерой с тремя объективами, в которую встроен 40-мегапиксельный основной датчик. Кроме того, камера обладает ультрашироким объективом.

Вторая строчка рейтинга досталась «камерофонам» Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Смартфоны оснащены камерами с датчиками в 12,2 мегапикселя.

В список также вошел телефон Huawei P20 Pro. От конкурентов его отличает камера, состоящая из трех объективов. В смартфоне предусмотрена возможность фотосъемки при низком освещении и пятикратный гибридный зум.