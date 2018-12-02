Новоделы с необычными хвостовиками: ВСУ обстреливают Донбасс новыми боеприпасами

Луганск, 2 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе начали применять новые боеприпасы. Об этом сообщил на своем Youtube-канале военный корреспондент Александр Сладков.

«Мы частенько говорим о том, что киевские военные и их националистические сателлиты применяют какие-то запрещенные снаряды. Фосфор, к примеру, какие-то новоделы вроде карликовых авиационных бомб для БПЛА», — напомнил он.

Сладков сообщил, что офицеры народной милиции Луганской народной республики говорят о каких-то новых снарядах, по предварительным данным, калибра Североатлантического альянса. При этом он указал на то, что пока неясно, относятся ли данные боеприпасы к НАТО, поэтому необходимо разбираться, передает «ПолитНавигатор».

Военкор признал, что прилетают такие снаряды, которые в ЛНР «не могут опознать», отметив, что боеприпасы не похожи на предыдущие.

«Это нестандартные снаряды с необычными хвостовиками, сами осколки легкие — из алюминия», — заявил боец оборонного ведомства ЛНР.

Солдаты в ДНР смогли найти поражающие элементы, которые также оказались не типичными изделиями украинской оборонной промышленности.

Ранее разведка ДНР узнала о новых фактах подготовки ВСУ к химической атаке в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Конфликт пытаются урегулировать также в белорусской столице, но Киев регулярно нарушает минские договоренности и обстреливает республики Донбасса.