Составлен рейтинг лучших немецких седанов класса люкс в России

Москва, 2 декабря. Эксперты составили рейтинг самых популярных немецких люксовых седанов на российском рынке. Первое место в списке занял Mercedes-Benz S-Class стоимостью от 7 млн рублей.

Как отмечают специалисты портала «Автоновости дня», Mercedes-Benz S-Class регулярно становится лучшим представителем класса люкс во многих странах. Автомобиль отличается непревзойденным комфортом, плавностью хода и несравненным немецким качеством. На российском рынке представлены модификации двигателя от 249 лошадиных сил до 630 лошадиных сил.

Вторую строчку занимает Audi A8. Автомобиль оснащен адаптивной подвески и полным набором современной электроники. Как отмечают эксперты, A8 является компромиссом между безупречной управляемостью и плавностью хода. В России автомобиль представлен с одним двигателем – трехлитровым бензиновым агрегатом в 340 лошадиных сил.

Третье место в рейтинге досталось BMW 7-Series, что обусловлено его «заточенностью под «драйв». Для люксового сегмента характерен плавный ход и комфорт, на этом фоне резвая BMW уступает конкурентам. В России BMW 7-Series является самой доступной – базовая комплектация обойдется в 4,85 млн рублей.