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Появились «живые» фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10

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Появились «живые» фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10

Сеул, 2 декабря. Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 появился на живых фото и видео. Кадры были опубликованы в социальных сетях.

На видео запечатлено, как представитель компании Samsung звонит по видеосвязи. Кроме того отмечается, что для передачи данных использовалась сотовая связь нового поколения — 5G. Во время разговора соединение не прерывалось.

Появились живые фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10

Как пишут СМИ, новый флагманский смартфон будет оснащен основной камерой, объективы которой расположены горизонтально. Фронтальную камеру на видео разглядеть не удалось. При этом видны черные рамки сверху и снизу экрана.

Отметим, что, по данным сервиса Antutu, смартфон Samsung Galaxy S10 установил рекорд среди сотовых телефонов на платформе Android.

Автор: Регина Пак
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