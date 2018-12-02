Нетаньяху отреагировал на обвинение полиции Израиля по «делу 4000»

Тель-Авив, 2 декабря. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рекомендация правоохранительных органов предъявить ему и его жене обвинения в коррупции не имеет юридических оснований. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном от имени израильского премьера.

«Рекомендации полиции не имеют юридической силы. Только недавно компетентные органы отвергли рекомендации полиции против целого ряда общественных деятелей», — следует из заявления Нетаньяху.

Израильский премьер также выразил уверенность в том, что прокуратура внимательно изучит дело и придет к выводу, что «ничего не было».

Ранее израильские стражи порядка объявили, что в рамках расследования так называемого «дела 4000» собрали порядочно доказательств коррупционного характера против супругов Нетаньяху с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании «Безек». Согласно версии следствия, премьер-министр лоббировал ее интересы в обмен на позитивное освещение своей деятельности.

Собранные материалы дела полиция передаст в генеральную прокуратуру, которая решит — предъявлять ли обвинения фигурантам уголовного производства.